2022 üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT takvimi

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturum tarihleri belli oldu. YKS 2022 yılında Haziran ayında organize edilecek. İki milyondan fazla adayın katılım sağlaması planlanan oturumlar için başvuru süreci de yakın zaman sonra ÖSYM tarafından başlatılacak. İşte, 2022 YKS oturum tarihleri...
YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 16 Mart’ta başlayacak ve 17 Mart günü saat 23:59’da sona erecek.
Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.
YKS 2022 1. Oturumu olan TYT 18 Haziran’da yapılacak. AYT ve YDT ise 19 Haziran’da düzenlenecek.