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2022 üniversite sınavı kayıtları ne zaman? İşte YKS sınav ve başvuru takvimi

#Üniversite Sınavı#YKS

"2022 YKS başvurusu ne zaman?" sorusunun yanıtı, güzel bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Bu yıl gerçekleşecek olan YKS sınavlarının başvuruları kısa süre sonra alınmaya başlanacak. Peki, 2022 üniversite sınavı kayıtları ne zaman?

1/32022 üniversite sınavı kayıtları ne zaman İşte YKS sınav ve başvuru takvimi

ÖSYM tarafından her yıl Türkiye genelinde uygulanan YKS sınavları için başvurular yakın zaman sonra başlayacak. Çalışmalarını sürdürmeye devam eden üniversite adayları, başvuruların nasıl yapılacağını ve ilk başvuru gününü merak ediyor. İşte, 2022 YKS sınav ve başvuru takvimi...

2/32022 üniversite sınavı kayıtları ne zaman İşte YKS sınav ve başvuru takvimi

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 16 Mart’ta başlayacak ve 17 Mart günü saat 23:59’da sona erecek.

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

3/3SINAV HAZİRAN AYINDA DÜZENLENECEK

SINAV HAZİRAN AYINDA DÜZENLENECEK

YKS 2022 1. Oturumu olan TYT 18 Haziran’da yapılacak. AYT ve YDT ise 19 Haziran’da düzenlenecek.

 

 

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#Üniversite Sınavı#YKS