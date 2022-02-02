2022 üniversite sınavı kayıtları ne zaman? İşte YKS sınav ve başvuru takvimi

ÖSYM tarafından her yıl Türkiye genelinde uygulanan YKS sınavları için başvurular yakın zaman sonra başlayacak. Çalışmalarını sürdürmeye devam eden üniversite adayları, başvuruların nasıl yapılacağını ve ilk başvuru gününü merak ediyor. İşte, 2022 YKS sınav ve başvuru takvimi...