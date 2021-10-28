2022 üniversite sınav tarihi belli oldu mu? İşte son bilgiler

Yeni yıla kısa süre kalmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de ÖSYM'nin düzenlediği sınavların tarihleri oldu. Her yıl yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı üniversiteye girişte uygulanan YKS'nin oturum tarihleri, gelecek yıl ilk kez sınava katılım sağlayacak adaylar ve diğer kişiler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 2022 üniversiteye giriş sınavı hakkında en son gelişmeler...