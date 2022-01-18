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2022 TUS ne zaman? ÖSYM 2022 TUS başvuru ve sınav takvimini açıkladı

#ÖSYM#TUS#2022 TUS Ne Zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının organize ettiği 2022-TUS 1. Dönem sınavı için başvuru süreci yakın zaman sonra bitecek. Peki, 2020-TUS 1. Dönem sınavı ne zaman?

1/42022 TUS ne zaman ÖSYM 2022 TUS başvuru ve sınav takvimini açıkladı

2022 TUS sınavı için başvuru süreci ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek. Gözler şimdi sınav tarihinde. İşte, konuya dair merak edilenler...

2/42022 TUS ne zaman ÖSYM 2022 TUS başvuru ve sınav takvimini açıkladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 6 Mart’ta yapılacağını açıkladı. Adaylar sınav başvurularını 24 Ocak’a kadar yapabilecek.

3/42022 TUS ne zaman ÖSYM 2022 TUS başvuru ve sınav takvimini açıkladı

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

4/42022 TUS ne zaman ÖSYM 2022 TUS başvuru ve sınav takvimini açıkladı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor” denildi.

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#ÖSYM#TUS#2022 TUS Ne Zaman?