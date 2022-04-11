2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? İşte son gelişmeler

TUS tercihleri pek çok adayın gündeminde yer alıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri yakın zaman sonra gerçekleştirilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. İşte, 2022 TUS kontenjanları hakkında bilgi...