2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? İşte son bilgiler

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, puanını alan pek çok adayın gündeminde yer alıyor. İstedikleri branşları tercih ederek kariyerlerine devam edecek adaylar, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 TUS kontenjanları hakkında bilgi...
TUS kontenjanları, geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde 14 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu kapsamda sonuçların 8 Nisan tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.