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2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? İşte son bilgiler

#ÖSYM#TUS#Kontenjan

TUS tercihleri pek çok adayın gündeminde yer alıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri yakın zaman sonra gerçekleştirilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki, 2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

1/32022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır İşte son bilgiler

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, puanını alan pek çok adayın gündeminde yer alıyor. İstedikleri branşları tercih ederek kariyerlerine devam edecek adaylar, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 TUS kontenjanları hakkında bilgi...

2/3TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS kontenjanları, geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde 14 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu kapsamda sonuçların 8 Nisan tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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#ÖSYM#TUS#Kontenjan