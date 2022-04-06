2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? İşte son bilgiler

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, puanını alan pek çok adayın gündeminde yer alıyor. İstedikleri branşları tercih ederek kariyerlerine devam edecek adaylar, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 TUS kontenjanları hakkında bilgi...