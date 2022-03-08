2022 tarım destekleri ne zaman ödenecek? İşte tarih bilgisi

Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.
Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Mazot, gübre ve yem bitkileri destek ödemelerini 3 ayrı zaman diliminde, diğer ödemeleri de bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.