2022 tarım destekleri ne zaman ödenecek? İşte tarih bilgisi

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Mazot, gübre ve yem bitkileri destek ödemelerini 3 ayrı zaman diliminde, diğer ödemeleri de bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.