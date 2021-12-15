2022 sömestr tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlar? İşte tarih bilgisi

Kasım ara tatilinin geride kalmasıyla, öğrenci ve velilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim dönemi birinci yarısı gelecek ocak ayında tamamlanacak. İşte, 2022 sömestr tatili başlangıç tarihi...