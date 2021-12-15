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Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 19:26 | 

2022 sömestr tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlar? İşte tarih bilgisi

Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı, "15 tatil" olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlamasına haftalar kaldı. Okullarda sınav ve sözlüler sürerken, öğrencilerin gözü sömestr tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, 2022 sömestr tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlar?

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Kasım ara tatilinin geride kalmasıyla, öğrenci ve velilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim dönemi birinci yarısı gelecek ocak ayında tamamlanacak. İşte, 2022 sömestr tatili başlangıç tarihi...
215 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

Öğrenciler 21 Ocak Cuma günü hafta sonu tatiline girecek, ardından ise sömestr tatiline geçecekler. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

3ARA TATİL NE ZAMAN

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başladı ve 19 Kasım’da sona erdi.

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

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