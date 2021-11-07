2022 sömestr tatili ne zaman? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? İşte yarılyıl tatili başlangıç tarihi
2021-2022 eğitim dönemi tüm hızıyla devam ederken, yarıyılın iki ayını ayını geride bırakan öğrenciler şimdiden 15 tatile yönelik araştırma yapmaya başladı. İnternette 'Sömestr ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler, konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaları öğrenmek istiyor. Sömestr tatiline yönelik araştırmalarını yoğunlaştıran öğrenciler, 15 gün sürecek sömestr tatillerinin başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2022 sömestr tatili ne zaman?
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Okulların kapanacağı tarih birinci dönem ilk ara tatil ve yarıyıl tatil bilgisi ile gündeme geldi. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2021 2022 tatil takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre kasım ayında milyonlarca öğrenci ara tatile girecek. İşte, MEB bilgisi ile ara tatil, sömestr tatili ve okulların kapanacağı tarih....
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SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.