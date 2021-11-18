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Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 12:28 | 

2022 sömestr tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB'den alınan bilgiler

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatiline başladı. Hafta sonu tatilleri dahil toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler, şimdiden şubat ayında yapılması planlanan sömestr tatil tarihini de öğrenmek istiyor. Peki, 2022 sömestr tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak?

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1

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, 15-19 Kasım'da bu eğitim yılının ilk ara tatilini yapmaya devam ediyor. Öte yandan yarıyıl tatili olarak da adlandırılan birinci dönemin sonu için tarih merak ediliyor. İşte, 2022 sömestr tatili tarihi...

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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

3

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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