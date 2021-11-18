2022 sömestr tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB'den alınan bilgiler

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, 15-19 Kasım'da bu eğitim yılının ilk ara tatilini yapmaya devam ediyor. Öte yandan yarıyıl tatili olarak da adlandırılan birinci dönemin sonu için tarih merak ediliyor. İşte, 2022 sömestr tatili tarihi...