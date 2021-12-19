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Gündem
Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 21:01 | 

2022 Sevgililer Günü ne zaman? İşte güncel tarih bilgisi

Sevgililer Günü hakkında araştırmalar 2022 Şubat ayına günler kala hız kazandı. Sevgililer Günü planını şimdiden yapmak isteyen pek çok çift, 2022 Sevgililer Günü'nün kutlanacağı tarih hakkında internette sorgulama yapıyor. Peki, Sevgililer Günü ne zaman?

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Yılın en romantik günü olan Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanmaya devam edecek. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü'nde milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak. İşte, 2022 Sevgililer Günü hakkında bilinmesi gerekenler...
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14 Şubat, 2022 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.
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