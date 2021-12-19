2022 Sevgililer Günü ne zaman? İşte güncel tarih bilgisi

Yılın en romantik günü olan Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanmaya devam edecek. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü'nde milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak. İşte, 2022 Sevgililer Günü hakkında bilinmesi gerekenler...