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2022 Şeker Bayramı ne zaman? Şeker (Ramazan) Bayramı tarihi ve günleri

#2022 Şeker Bayramı#Ramazan Bayramı#2022 Şeker Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı ya da bir diğer adıyla Şeker Bayramı tarihi şimdiden merak konusu oldu. Diyanet'in belirlediği tarihlere göre Ramazan ayı sonunda üç günlük Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) kutlanacak. Peki 2022 Şeker Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet takvimine göre Şeker Bayramı tarihi ve günleri...

1/32022 Şeker Bayramı ne zaman Şeker (Ramazan) Bayramı tarihi ve günleri

Ramazan hazırlıklarının başladığı son günlerde 30 boyunca devam edecek olan mübarek ay sonrası Şeker Bayramı tarihi araştırmalar arasında yer alıyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı ramazan ayında 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Peki, 2022 Şeker Bayramı ne zaman? İşte Diyanet'e göre Şeker Bayramı tarihi...

2/32022 ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN

2022 ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/3RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

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