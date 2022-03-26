2022 Şeker Bayramı ne zaman? Şeker (Ramazan) Bayramı tarihi ve günleri

Ramazan hazırlıklarının başladığı son günlerde 30 boyunca devam edecek olan mübarek ay sonrası Şeker Bayramı tarihi araştırmalar arasında yer alıyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı ramazan ayında 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Peki, 2022 Şeker Bayramı ne zaman? İşte Diyanet'e göre Şeker Bayramı tarihi...