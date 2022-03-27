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2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımında son gelişmeler

#Sağlık Bakanlığı#Kura Çekimi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-21 Mart tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sonrası gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Başvurusu onaylananlar arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

1/32022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımında son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı çeşitli dallarda binlerce kişiyi KPSS puanına göre atama kararı aldı. 10 bin kişi memur olarak, 10 bin kişi de sürekli işçi olarak atanacak. Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı olmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımında son durum...

2/3SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek. Ancak sonuç tarihi ve kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

 

3/32022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımında son gelişmeler

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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#Sağlık Bakanlığı#Kura Çekimi