2022 Resmi tatiller takvimi: Bu yıl resmi tatiller ne zaman, hangi günler?

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Milli bayramlarda bu yıl gerçekleştirilecek olan resmi tatiller şu şekilde;



23 Nisan 2022 Cuma (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)



1 Mayıs 2022 Pazar (1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü)



19 Mayıs 2022 Perşembe (19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı)



15 Temmuz 2022 Cuma (15 Temmuz Demokrasi Bayramı)



30 Ağustos 2022 Pazartesi (30 Ağustos Zafer Bayramı)



28 Ekim 2022 Cuma Yarım Gün (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)



29 Ekim 2022 Cumartesi (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)