2022 Resmi tatiller takvimi: Bu yıl resmi tatiller ne zaman, hangi günler?

Erken tatil fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar 2022 resmi tatil günlerini araştırmaya şimdiden başladılar. Dini ve milli bayram günlerinde gerçekleşecek olan 2022 resmi tatiller ne zaman, hangi gün? İşte resmi tatiller takvimi 2022!
Milli bayramlarda bu yıl gerçekleştirilecek olan resmi tatiller şu şekilde;
23 Nisan 2022 Cuma (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
1 Mayıs 2022 Pazar (1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü)
19 Mayıs 2022 Perşembe (19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı)
15 Temmuz 2022 Cuma (15 Temmuz Demokrasi Bayramı)
30 Ağustos 2022 Pazartesi (30 Ağustos Zafer Bayramı)
28 Ekim 2022 Cuma Yarım Gün (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)
29 Ekim 2022 Cumartesi (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)
Dini bayramlarda bu yıl gerçekleştirilecek olan resmi tatiller;
1 Mayıs 2022 Pazar (Ramazan Bayramı 1. Gün)
2 Mayıs 2022 Pazartesi (Ramazan Bayramı 2. Gün)
3 Mayıs 2022 Salı (Ramazan Bayramı 3. Gün)
4 Mayıs 2022 Çarşamba (Ramazan Bayramı 4. Gün)
8 Temmuz 2022 Cuma Yarım Gün (Kurban Bayramı Arife)
9 Temmuz 2022 Cumartesi (Kurban Bayramı 1. Gün)
10 Temmuz 2022 Pazar (Kurban Bayramı 2. Gün)
11 Temmuz 2022 Pazartesi (Kurban Bayramı 3. Gün)
12 Temmuz 2022 Salı (Kurban Bayramı 4. Gün)