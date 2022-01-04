2022 Regaib Kandili ne zaman? İşte 3 ayların başlangıç tarihi ve kandiller takvimi
Müslüman alemince mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan 'üç ayların' habercisi 2022 Regaib Kandili'nin ne zaman idrak edileceği vatandaşlarca merak ediliyor. Yılın ilk ayının son günlerinin yaklaşmasıyla araştırmalarına hız veren vatandaşlar, 2022'de idrak edilecek kandiller hakkında tarih bilgilerini sorguluyor. Peki, Regaib Kandili ne zaman?
İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, 'rahmet ve mağfiret gecesi' olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor, vatandaşlar bu mübarek günü çeşitli ibadetler yaparak geçiriyor. İşte, Regaib Kandili'nin idrak edileceği tarih ve 2022 Kandil tarihleri hakkında bilgi...
REGAİB KANDİLİ TARİHİ
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.