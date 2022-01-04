2022 Regaib Kandili ne zaman? İşte 3 ayların başlangıç tarihi ve kandiller takvimi

İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, 'rahmet ve mağfiret gecesi' olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor, vatandaşlar bu mübarek günü çeşitli ibadetler yaparak geçiriyor. İşte, Regaib Kandili'nin idrak edileceği tarih ve 2022 Kandil tarihleri hakkında bilgi...