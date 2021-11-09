2022 Ramazan orucu ne zaman? İşte gelecek yıl Ramazan ayının başlangıç tarihi

2022'nin yaklaştığı şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan'ın başlangıcının ne zaman olduğu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayların idrak edileceği tarihler belli oldu. Buna göre on bir ayın sultanı ramazan ayı nisan ayında başlayacak. İşte, gelecek yıl Ramazan ayının başlangıç tarihi...