2022 Ramazan orucu ne zaman? İşte gelecek yıl Ramazan ayının başlangıç tarihi
2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak eden vatandaşlar bunun yanında, yaz tatili planlarını ayarlamak için Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak edip araştırıyor. Peki, Ramazan seneye ne zaman başlayacak?
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2022'nin yaklaştığı şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan'ın başlangıcının ne zaman olduğu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayların idrak edileceği tarihler belli oldu. Buna göre on bir ayın sultanı ramazan ayı nisan ayında başlayacak. İşte, gelecek yıl Ramazan ayının başlangıç tarihi...
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı başlangıcı 2 Nisan tarihine denk geliyor.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. Günü; 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü idrak edilecek.