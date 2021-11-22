2022 Ramazan orucu ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi
2022'nin yaklaştığı şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan'ın başlangıcının ne zaman olduğu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayların idrak edileceği tarihler belli oldu. Buna göre on bir ayın sultanı ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Peki, 2022 Ramazan orucu ne zaman?
2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak eden vatandaşlar bunun yanında, yaz tatili planlarını ayarlamak için Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak edip araştırıyor. İşte, Diyanet'in verdiği 2022 Ramazan ayı tarih bilgisi...