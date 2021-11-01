Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı ve 3 ayların başlangıç tarihi
Ramazan Bayramı için araştırmalar hız kazandı. 2022'nin yaklaştığı şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayların idrak edileceği tarihler belli oldu. Buna göre on bir ayın sultanı ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı ve 3 ayların başlangıç tarihi
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2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak eden vatandaşlar bunun yanında, yaz tatili planlarını ayarlamak için Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak edip araştırıyor. İşte, 2022 Ramazan Bayramı hakkında merak edilen detaylar...
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. Günü; 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü idrak edilecek.
Ramazan ayı başlangıcı ise 2 Nisan tarihine denk geliyor.