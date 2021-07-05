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Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 16:08 | 

2022 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi

2022 Ramazan Bayramı hakkındaki araştırmalar henüz uzun bir zaman olmasına rağmen başladı. Ramazan Bayramı 2022 yılında da büyük bir heyecanla beklenecek. On bir ayın sultanı önümüzdeki yıl nisan ayında başlayacak. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

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Gelecek yıl, Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Her yıl heyecanla beklenilen on bir ayın sultanı 2022 yılında nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bu ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. İşte, Diyanet'in verdiği tarih bilgisi...

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2022 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. Günü; 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü idrak edilecek.

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Ramazan ayı başlangıcı ise 2 Nisan tarihine denk geliyor.

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