2022 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi

Gelecek yıl, Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Her yıl heyecanla beklenilen on bir ayın sultanı 2022 yılında nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bu ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. İşte, Diyanet'in verdiği tarih bilgisi...