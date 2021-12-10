2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet'e göre 2022 Ramazan Bayramı tarihi

Resmi tatil olarak ilan edilen dini bayramların yeni yıldaki tarihleri araştırılmaya başlandı. Tatil programlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün merak ediyorlar. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 nisanda başlayacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. İşte Diyanet'e göre 2022 Ramazan Bayramı tarihi ve günleri...