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Gündem
Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 10:45 | 

2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet'e göre 2022 Ramazan Bayramı tarihi

2021 yılının sonlarına yaklaşırken dini ve resmi bayramların tarihleri şimdiden program yapmak isteyenler tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet resmi sayfası üzerinden dini bayramları açıkladı. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet takvimine göre 2022 Ramazan Bayramı tarihi...

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Resmi tatil olarak ilan edilen dini bayramların yeni yıldaki tarihleri araştırılmaya başlandı. Tatil programlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün merak ediyorlar. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 nisanda başlayacak. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. İşte Diyanet'e göre 2022 Ramazan Bayramı tarihi ve günleri...
22022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Ramazan ayı 2 Nisanda başlayacak ve bir ay boyunca oruç ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününü idrak edecekler. Üç gün sürecek olan bayram 4 Mayıs çarşamba günü son buluyor.
32022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

1 Mayıs 2022 Pazar: Arefe günü

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. günü
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