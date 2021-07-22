2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte gelecek yıl Ramazan'ın başlangıç tarihi
Gelecek yıl, Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Her yıl heyecanla beklenilen on bir ayın sultanı 2022 yılında nisan ayında başlayacak. Müslümanlar bu ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
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2022 Ramazan Bayramı hakkındaki araştırmalar henüz uzun bir zaman olmasına rağmen başladı. Ramazan Bayramı 2022 yılında da büyük bir heyecanla beklenecek. On bir ayın sultanı önümüzdeki yıl nisan ayında başlayacak. İşte, Diyanet'in verdiği tarih bilgisi...
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2022 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. Günü; 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü idrak edilecek.
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Ramazan ayı başlangıcı ise 2 Nisan tarihine denk geliyor.
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.