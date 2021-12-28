2022 ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

'İlk oruç ne zaman tutulacak?' ve 'Ramazan ne zaman?' gibi soruların yanıtı, Aralık ayı ile birlikte yoğun şekilde sorgulamaya başladı. Bu yıl nisan ayında başlayan Ramazan ayının gelecek yıl hangi tarihte başlayacağı ve ilk orucun tutulacağı tarih, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte, tarih bilgisi...