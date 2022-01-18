2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet'in açıkladığı tarihler

2022 Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşların tarih araştırmaları başladı. 2022 ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, Diyanet'in açıkladığı tarihler...