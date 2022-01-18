2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet'in açıkladığı tarihler

2022 Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşların tarih araştırmaları başladı. 2022 ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, Diyanet'in açıkladığı tarihler...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba