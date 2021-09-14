2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Ramazan Bayramı tarihi
Üç aylar içinde idrak edilen ramaza ayına henüz uzun bir süre var. Başta oruç olmak üzere farklı ibadetlerle geçirilecek ramazan ayının 2022 yılında ne zaman başlayacağı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2022 Ramazan ayı ne zaman?
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2022 Ramazan ayı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılla birlikte ramazan ayının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takvimi aracılığı ile kesin tarih bilgisini araştırıyor. İşte, Ramazan Bayramı tarihi...
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2022 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. Günü; 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü idrak edilecek.
Ramazan ayı başlangıcı ise 2 Nisan tarihine denk geliyor.
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.