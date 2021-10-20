2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 Dini Günler Takviminde yer alan tarih
Ramazan ayının başlangıcı için tarih araştırmaları başladı. Mübarek üç ayların sonuncusu olan 11 ayın sultan 'Ramazan' Gelecek yıl nisan ayında başlayacak. Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği bu kutsal ay oruç ve ibadetlerle geçecek. Peki, 2022 ilk oruç ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?
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İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni yılda ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk oruç tarihi vatandaşlarca merak ediliyor. İbadetlerin yapılıp, oruçların tutulacağı bu ayda, sabır ve hoşgörü ön planda tutulacak. İşte, 2022 Ramazan ayı hakkında tüm ayrıntılar...
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2022 RAMAZAN TAKVİMİ
2022 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. Günü; 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü idrak edilecek.
Ramazan ayı başlangıcı ise 2 Nisan tarihine denk geliyor.
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.
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RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.