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Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 21:09 | 

2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 Dini Günler Takvimi

'İlk oruç ne zaman tutulacak?' ve 'Ramazan ne zaman?' gibi soruların yanıtı, Aralık ayı ile birlikte yoğun şekilde sorgulamaya başladı. Bu yıl nisan ayında başlayan Ramazan ayının gelecek yıl hangi tarihte başlayacağı ve ilk orucun tutulacağı tarih, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

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2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi Müslümanların merak ettiği konulardan biri haline geldi. 1 ay sürecek olan Ramazan ayının 1. gününün hangi tarihe denk geleceği pek kişi tarafından araştırılıyor. İşte, 2022 Ramazan ayı tarihi...
22022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.

Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ardından ise bayrama ulaşılacak. Ramazan Bayramı mayıs ayında başlayacak.

3RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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