2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 Dini Günler Takvimi
'İlk oruç ne zaman tutulacak?' ve 'Ramazan ne zaman?' gibi soruların yanıtı, Aralık ayı ile birlikte yoğun şekilde sorgulamaya başladı. Bu yıl nisan ayında başlayan Ramazan ayının gelecek yıl hangi tarihte başlayacağı ve ilk orucun tutulacağı tarih, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi Müslümanların merak ettiği konulardan biri haline geldi. 1 ay sürecek olan Ramazan ayının 1. gününün hangi tarihe denk geleceği pek kişi tarafından araştırılıyor. İşte, 2022 Ramazan ayı tarihi...