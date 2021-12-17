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Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 16:56 | 

2022 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte tarihler...

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili açıklama yapıldı. 2022 YKS ve KPSS'de içerisinde olmak üzere tüm sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimine https://osym.gov.tr sitemizden erişebilirsiniz.’ açıklamasını yaptı. İşte ÖSYM sınav takvimi

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ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sınav tarihleri açıklandı. KPSS ve YKS tarihleri bu açıklama ile beraber yoğun ilgi görmeye başladı. 
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ÖSYM sınav takviminin yayımlandığını duyurdu. Bu takvime göre üniversite sınavı başvuruları şubat ayında belirtilen tarihten itibaren alınacak. YKS oturumları ise haziran ayında yapılacak.
3ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

ÖSYM sınav takvimine göre 2022 yılı sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre KPSS başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
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İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
5YKS BAŞVURULARI ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

YKS BAŞVURULARI ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart’ta sona erecek. Oturumlar ise 18 Haziran ve 19 Haziran’da düzenlenecek.
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