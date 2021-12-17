2022 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte tarihler...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

ÖSYM sınav takvimine göre 2022 yılı sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre KPSS başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.