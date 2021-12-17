2022 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte tarihler...
ÖSYM sınav takvimi ile ilgili açıklama yapıldı. 2022 YKS ve KPSS'de içerisinde olmak üzere tüm sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimine https://osym.gov.tr sitemizden erişebilirsiniz.’ açıklamasını yaptı. İşte ÖSYM sınav takvimi
ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sınav tarihleri açıklandı. KPSS ve YKS tarihleri bu açıklama ile beraber yoğun ilgi görmeye başladı.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI
ÖSYM sınav takvimine göre 2022 yılı sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre KPSS başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ