2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı! İşte YKS-KPSS-ALES-YDS-YÖKDİL ve DGS başvuru ve sınav tarihleri

YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2022 takvimi geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Şimdi de bu sınavlara katılım sağlayacak adayların araştırmaları hız kazandı. İşte, YKS-KPSS-ALES-YDS-YÖKDİL ve DGS başvuru ve sınav tarihleri...