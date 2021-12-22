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GeriGündem 2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı! İşte YKS-KPSS-ALES-YDS-YÖKDİL ve DGS başvuru ve sınav tarihleri
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Haber Giriş: 22 Aralık 2021 - 19:32 | 

2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı! İşte YKS-KPSS-ALES-YDS-YÖKDİL ve DGS başvuru ve sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, 2022 YKS, ALES, YDS, YÖKDİL, KPSS, YÖKDİL ve diğer sınavların tarihini duyurdu. Peki, 2022 sınav başvuruları ne zaman?

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YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2022 takvimi geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Şimdi de bu sınavlara katılım sağlayacak adayların araştırmaları hız kazandı. İşte, YKS-KPSS-ALES-YDS-YÖKDİL ve DGS başvuru ve sınav tarihleri...
22022 YKS TAKVİMİ

2022 YKS TAKVİMİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart’ta sona erecek.

32022 KPSS TAKVİMİ

2022 KPSS TAKVİMİ

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

42022 DGS TAKVİMİ

2022 DGS TAKVİMİ

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sınav başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek.

52022 YDS TAKVİMİ

2022 YDS TAKVİMİ

YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

62022 ALES TAKVİMİ

2022 ALES TAKVİMİ

ALES/1 başvuruları 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak.

ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.

72022 YÖKDİL TAKVİMİ

2022 YÖKDİL TAKVİMİ

YÖKDİL 2022, 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci ise 21-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 29 Mart tarihinde açıklanacak.

82022 MSÜ TAKVİMİ

2022 MSÜ TAKVİMİ

Başvurular 13 Ocak ve 9 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak.

MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14’ünde erişime açılacak.

92022 TUS TAKVİMİ

2022 TUS TAKVİMİ

TUS 2022, 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci ise 14-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 31 Mart tarihinde açıklanacak.

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