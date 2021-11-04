2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? İşte son bilgiler
2022'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, şimdiden sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 2022 ÖSYM sınav takviminden son bilgiler...
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YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2022 takvimi henüz yayımlanmadı.
Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2022 sınav takviminin 2021'in Kasım ya da Aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.
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Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.