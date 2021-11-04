2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? İşte son bilgiler

YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2022 takvimi henüz yayımlanmadı.



Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2022 sınav takviminin 2021'in Kasım ya da Aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.



