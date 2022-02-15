2022 Önlisans KPSS başvuruları ne zaman?

2022 KPSS Ön Lisans sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Bu yıl düzenlenecek olan Önlisans KPSS başvurularına henüz uzun bir süre var. İşte, 2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri...