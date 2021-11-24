2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu? İşte KPSS 2022 takviminde son durum
2021 yılında Önlisans KPSS oturumu yapılmadı. Bilindiği üzere çift yıllarda yapılan KPSS Önlisans oturumu için beklentileri tavan yapan binlerce memur adayı, söz konusu sınavın gelecek yıl hangi tarihte düzenleneceğini ve başvurularının ne zaman alınmaya başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2022 Önlisans KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu?
Yeni yıla kısa bir süre kala, ÖSYM'nin organize edeceği sınavlara yönelik beklentiler de arttı. Kamuda memur olarak istihdam edilmek isteyen önlisan mezunu binlerce vatandaş, 2022 Önlisans KPSS için sınav ve başvuru tarihi araştırmalarına devam ediyor. İşte, KPSS 2022 takviminde son durum...