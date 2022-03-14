2022 öğretmen ataması ne zaman? İşte MEB atamasında son durum

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.