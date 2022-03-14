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2022 öğretmen ataması ne zaman? İşte MEB atamasında son durum

#Öğretmen Ataması#MEB

Kamu kurumlarında öğretmen olma hayali kuran pek çok aday, bu yıl içinde yapılacak atamaya odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından beklentileri artan öğretmen adayları, kamuya yapılacak atamalar hakkındaki araştırmalarına hız verdi. Peki, 2022 öğretmen ataması ne zaman?

1/32022 öğretmen ataması ne zaman İşte MEB atamasında son durum

Öğretmen ataması hakkındaki son gelişmeler merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. İşte, MEB atamasında son durum...

2/3MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

3/3TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

Atamaya dair detaylar henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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#Öğretmen Ataması#MEB