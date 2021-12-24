2022 O Ses Türkiye konukları kimler olacak? İşte konuşulan ünlüler ve Müge Anlı’nın O Ses açıklaması
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahne alacak ünlüler merak konusu olmaya devam ederken kulislerde bazı isimler konuşulmaya başladı. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için adı geçenlerden biri de özellikle sanat müziğime ilgisiyle bilinen başarılı sunucu Müge Anlı. Peki, 2022 O Ses Türkiye konukları kimler olacak? Müge Anlı, O Ses Türkiye’de sahne alacak mı?
Sevilen yarışma programının yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler sahneye çıkarak müzik yeteneklerini sergiliyor. 2021'in bitmesine kısa bir süre kala O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 konukları da gündeme geldi.
Programın özel bölümünde ünlü televizyoncu Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sahne alacağı konuşulan isimler arasında.
MÜGE ANLI O SES TÜRKİYE’YE KATILACAK MI?
TV8'in sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılacağı iddia edilen Müge Anlı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Müge Anlı ‘nın kendisine ulaştığını ifade eden Bilal Özcan, ünlü sunucunun kendisine attığı mesajı okudu: 'Bilal abiciğim günaydın umarım çok iyisinizdir. Şimdi programınızı izledim. O Ses Türkiye ile ilgili… Ben katılıyormuşum, haberim bile yok. Sana söylemek istedim çok öpüyorum sevgiler.'