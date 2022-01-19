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2022 muhtar maaşı belli oldu! Yeni muhtar maaşları ne kadar oldu?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, yeni muhtar maaşlarını da bu toplantıda duyurdu. Peki, muhtar maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Yeni muhtar maaşları ne kadar oldu? İşte 2022 muhtar maaşı…

1/32022 muhtar maaşı belli oldu Yeni muhtar maaşları ne kadar oldu

Memur, emekli ve asgari ücret zammı ardından muhtar maaşlarında da güncellemeye gidildi. Yeni muhtar maaşı 4250 TL oldu. Muhtarların yeni maaşını Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı.

2/32022 muhtar maaşı belli oldu Yeni muhtar maaşları ne kadar oldu

Muhtarlara "Sizlere bir de müjde vermek istiyorum" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.

3/32022 muhtar maaşı belli oldu Yeni muhtar maaşları ne kadar oldu

Muhtarlık Seçime katılmak ve oy vermek için:

1 – Türk olmak,

2 – Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydanberi o mahallede oturmakda bulunmuş olmak,

3 – (18) yaşını bitirmiş olmak,

4 – Hırsızlık, kaçakcılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veyahut kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, lazımdır.

Madde 9 – Subaylar, erat, askeri memurlar ve polisler mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimlerinde oya katılamazlar.

Madde 10 – Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar kurulu üyeliğine seçilmek için:

1 – Türk olmak,

2 – Seçim başlamadan önce en aşağı bir yıldanberi o mahallede oturmakta bulunmuş olmak,

3 – (25) yaşını bitirmiş olmak,

4 – Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

5 – Türkçe okur yazar olmak,

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