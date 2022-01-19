2022 muhtar maaşı belli oldu! Yeni muhtar maaşları ne kadar oldu?

Muhtarlık Seçime katılmak ve oy vermek için:



1 – Türk olmak,



2 – Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydanberi o mahallede oturmakda bulunmuş olmak,



3 – (18) yaşını bitirmiş olmak,



4 – Hırsızlık, kaçakcılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veyahut kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, lazımdır.



Madde 9 – Subaylar, erat, askeri memurlar ve polisler mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimlerinde oya katılamazlar.



Madde 10 – Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar kurulu üyeliğine seçilmek için:



1 – Türk olmak,



2 – Seçim başlamadan önce en aşağı bir yıldanberi o mahallede oturmakta bulunmuş olmak,



3 – (25) yaşını bitirmiş olmak,



4 – Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,



5 – Türkçe okur yazar olmak,