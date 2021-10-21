2022 MSÜ tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler
Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girişte uygulanan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılmak isteyen adaylar, son günlerde araştırmalarına hız verdi. 2021'in bitmesine günler kala, sınava dair son gelişmeler merak konusu oldu. Peki, 2022 MSÜ tarihi belli oldu mu?
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda eğitim alma hayali kuran gençlerin ilgi gösterdiği, 2022-MSÜ sınavı için başvurular bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği MSÜ sınavının 2022 etabı için araştırmalar yoğunlaştı. İşte, 2022 MSÜ sınavı hakkında ayrıntılar...
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TARİH BELLİ OLDU MU?
2022 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular bu yıl, 27 Ocak'ta alınmaya başlanmıştı. Sınav için ise 4 Nisan tarihi belirlenmişti.
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Sınavın 2022 etabı için de benzer başvuru ve oturum tarihinin olabileceği tahmin ediliyor.2022 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.