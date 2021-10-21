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Haber Giriş: 21 Ekim 2021 - 17:13 | 

2022 MSÜ tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler

Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girişte uygulanan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılmak isteyen adaylar, son günlerde araştırmalarına hız verdi. 2021'in bitmesine günler kala, sınava dair son gelişmeler merak konusu oldu. Peki, 2022 MSÜ tarihi belli oldu mu?

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda eğitim alma hayali kuran gençlerin ilgi gösterdiği, 2022-MSÜ sınavı için başvurular bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği MSÜ sınavının 2022 etabı için araştırmalar yoğunlaştı. İşte, 2022 MSÜ sınavı hakkında ayrıntılar...

2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

2022 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular bu yıl, 27 Ocak'ta alınmaya başlanmıştı. Sınav için ise 4 Nisan tarihi belirlenmişti.

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Sınavın 2022 etabı için de benzer başvuru ve oturum tarihinin olabileceği tahmin ediliyor.2022 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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