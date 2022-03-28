2022 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi Sınav sonuçları bekleniyor

2022 MSÜ oturumu geride kaldı. Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı. Şimdi ise sonuçlar bekleniyor. İşte, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih...