2022 MSÜ sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin belirlediği tarih bilgisi

MSÜ 2022 sınav tarihi için adayların sorgulamaları devam ediyor. Kariyerlerini Milli Savunma Üniversitesi eğitimleri sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde devam ettirmek isteyen pek çok kişi, bu sınavlara dahil olacak. İşte, 2022 MSÜ sınavında son gelişmeler...