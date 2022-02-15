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2022 MSÜ sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin belirlediği tarih bilgisi

#2022 MSÜ#ÖSYM

MSÜ sınavı tarihi yaklaşırken vatandaşların araştırmaları hız kazandı. MSÜ bünyesinde eğitim almak için başvurularını tamamlayan adaylar, söz konusu sınav için ÖSYM'nin belirlediği tarihi öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

1/32022 MSÜ sınavı ne zaman İşte ÖSYMnin belirlediği tarih bilgisi

MSÜ 2022 sınav tarihi için adayların sorgulamaları devam ediyor. Kariyerlerini Milli Savunma Üniversitesi eğitimleri sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde devam ettirmek isteyen pek çok kişi, bu sınavlara dahil olacak. İşte, 2022 MSÜ sınavında son gelişmeler...

2/32022 MSÜ NE ZAMAN

2022 MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurdu.

27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları ise 13 Ocak-09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

3/32022 MSÜ sınavı ne zaman İşte ÖSYMnin belirlediği tarih bilgisi

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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#2022 MSÜ#ÖSYM