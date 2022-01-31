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2022 MSÜ sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih

#2022 MSÜ#ÖSYM#Seoanasayfa

MSÜ 2022 sınav tarihi için adayların sorgulamaları devam ediyor. Kariyerlerini Milli Savunma Üniversitesi eğitimleri sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde devam ettirmek isteyen pek çok kişi, bu sınavlara dahil olacak. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

1/42022 MSÜ sınavı ne zaman İşte ÖSYMnin açıkladığı tarih

MSÜ sınavı tarihi yaklaşırken vatandaşların araştırmaları hız kazandı. MSÜ bünyesinde eğitim almak için başvurularını tamamlayan adaylar, söz konusu sınav için ÖSYM'nin belirlediği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2022 MSÜ sınavımda son gelişmeler...

2/4SINAV NE ZAMAN

SINAV NE ZAMAN?

ÖSYM 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurdu.

27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları ise 13 Ocak-09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

3/4ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “ 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu ÖSYM • T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (osym.gov.tr) sitemizde yayınlanmıştır. Adaylarımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

4/4BAŞVURUDA HES KODU BİLGİSİ

BAŞVURUDA HES KODU BİLGİSİ

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

 

 

 

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#2022 MSÜ#ÖSYM#Seoanasayfa