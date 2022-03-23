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2022 MSÜ sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim

#ÖSYM#MSÜ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki, 2022 MSÜ sınavı ne zaman?

1/32022 MSÜ sınavı ne zaman İşte ÖSYMnin açıkladığı takvim

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı 2022 MSÜ takvimi...

2/32022 MSÜ NE ZAMAN

2022 MSÜ NE ZAMAN?

Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

3/3MSÜ GİRİŞ BELGELERİ

MSÜ GİRİŞ BELGELERİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

 

 

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#ÖSYM#MSÜ