2022 MSÜ ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih bilgisi

MSÜ sınavı tarihi yaklaşırken vatandaşların araştırmaları hız kazandı. MSÜ bünyesinde eğitim almak için başvurularını tamamlayan adaylar, söz konusu sınav için ÖSYM'nin belirlediği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2022 MSÜ sınavında son gelişmeler...
ÖSYM 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurdu.
27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları ise 13 Ocak-09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.