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2022 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih

#Ösym#Msü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Mart'ta gerçekleştirilecek 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularını almaya başladı. Bu gelişmenin ardından henüz başvuru yapmayan adayların süreç hakkındaki araştırmaları yoğunlaştı. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?

1/42022 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek İşte ÖSYMnin açıkladığı tarih

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Öte yandan sınava başvuruda, HES kodu bilgisi de alınıyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda yapabiliyor. İşte, 2022 MSÜ başvurularında son durum...

2/4BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurdu.

27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları ise 13 Ocak-09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

3/4ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “ 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu ÖSYM • T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (osym.gov.tr) sitemizde yayınlanmıştır. Adaylarımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

4/4BAŞVURUDA HES KODU BİLGİSİ

BAŞVURUDA HES KODU BİLGİSİ

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

 

 

 

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#Ösym#Msü