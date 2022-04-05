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2022 Mevlid Kandili ne zaman? İşte Mevlid Kandili tarihi

#Kandil#Mevlid Kandili

'2022 Mevlid Kandili ne zaman?' sorusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilenler arasına yer alıyor. Mübarek Mevlid Kandili'ni esaslarına göre idrak etmek için doğru tarih bilgisini sorgulayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman?

1/32022 Mevlid Kandili ne zaman İşte Mevlid Kandili tarihi

Mevlid Kandili için tarih araştırmaları yoğunlaştı. Rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız Mevlid Kandili, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla idrak edilecek. İşte, Mevlid Kandili tarihi...

2/32022 Mevlid Kandili ne zaman İşte Mevlid Kandili tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre ekim ayında Mevlid Kandili idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.

3/3MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.

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#Kandil#Mevlid Kandili