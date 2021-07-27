2022 memur zammı ne zaman belli olacak? İşte memur zammı görüşmelerinin ilk toplantı tarihi

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak.Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.