2022 memur zammı ne zaman belli olacak? İşte memur zammı görüşmelerinin ilk toplantı tarihi
Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi için zam pazarlığı başlıyor. Yaklaşık bir ay sürecek müzakere süreciyle 2022 ve 2023 yıllarında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak. Memur sendikaları, istedikleri zammı hükümete bildirdi. Memur-Sen ve Kamu-Sen’in ortak teklifinde 600 liralık seyyanen zammın üstüne 2021 yılı için yüzde 21 artış talep edildi. Yapılacak sözleşme 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor. Peki, 2022 memur zammı ne zaman belli olacak? İşte memur zammı görüşmelerinin ilk toplantı tarihi…
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Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak.Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.
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SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEPLER ARASINDA
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.
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ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARARI HAKEM KURULU VERECEK
Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.
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Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.