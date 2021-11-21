2022 memur zammı hesaplama: Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Memur zammı 2022, yeni yıl öncesi milyonlarca vatandaşın en önemli gündem konusu oldu. Emekli ve memur zammı için kritik süreç başlarken gözler, enflasyon oranlarına çevrildi. Kasım ve aralıkta TÜİK tarafından belirlenecek olan enflasyon rakamları yeni yıl memur ve emekli zammı için belirleyici olacak. Şu anda enflasyon farkı yüzde 6.72 oldu. Bu durumda memurlara yüzde 12, emeklilere de yüzde 10 civarında zam yapılması bekleniyor. Peki, memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur ve emekli zammı hesaplamaları hakkında ayrıntılı bilgiler.
Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonları ilgilendiren memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak. Öte yandan önümüzdeki kasım ve aralık ayı enflasyonu da açıklandığında rakamlar netleşmiş olacak. Memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaşa da enflasyon farkı geleceği için rakamlar yıl sonunda kesinleşecek.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek oranları içeren sözleşme" dedi.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise maaşlarda yüzde 28 iyileştirme olduğunu söyledi.
Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.
Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.
Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.
Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
AĞUSTOS'TA ZAM ORANI AÇIKLANMIŞTI
Posta Gazetesi'nin haberine göre, diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.
2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
Ocak 2022’de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu.
Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında kümülatif yüzde 6.72’lik enflasyon rakamına ulaşıldı.
Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında kümülatif yüzde 6.72’lik enflasyon rakamına ulaşıldı.