2022 memur zammı hesaplama: Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS'TA ZAM ORANI AÇIKLANMIŞTI

Posta Gazetesi'nin haberine göre, diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.



2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.