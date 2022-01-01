2022 memur ve emekli maaÅŸlarÄ± ne zaman belli olacak? Memur ve emekli maaÅŸ zammÄ± için gözler enflasyon verilerinde
2022 memur ve emekli maaÅŸlarÄ±, ocak ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde en Ã§ok merak edilen konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Memur ve emekli maaÅŸÄ±na yapÄ±lacak zam oranÄ±nda enflasyon verilerinde belirleyici olacak. Peki, memur ve emekli maaÅŸlarÄ± ne zaman belli olacak?
Memur zammÄ± 2022 iÃ§in geri sayÄ±m devam ediyor. Memur maaÅŸ zammÄ± iÃ§in gÃ¶zler enflasyon oranÄ± ve farkÄ±na Ã§evrilirdi. Â Memur ve emekli maaÅŸÄ±na yapÄ±lacak zam enflasyon farkÄ±yla ortaya Ã§Ä±kacak. SSK ve BaÄŸ-Kur emeklisi, dul ve yetimi de asgari Ã¼crette olduÄŸu gibi yÃ¼zde 50 zam bekliyor
Memurlar fiyat artÄ±ÅŸÄ± sebebiyle ek zam talebinde bulunmuÅŸtu.Â Memur ve memur emeklilerine yapÄ±lacak ek zammÄ±n ise 15 Ocak'a kadar yetiÅŸtirilmesi bekleniyor.Â
Ek zam talebi iÃ§in Ã‡alÄ±ÅŸma ve sosyal GÃ¼velik BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan asgari Ã¼cret sonrasÄ± iÅŸaret edilmiÅŸti. Olumlu sinyal de gelmiÅŸti. Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat Bilgin geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na bu yÄ±l ek zam da yapÄ±lacak. Memur-Sen ile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda mutabakat saÄŸlandÄ±" demiÅŸti.