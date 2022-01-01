Memur zammÄ± 2022 iÃ§in geri sayÄ±m devam ediyor. Memur maaÅŸ zammÄ± iÃ§in gÃ¶zler enflasyon oranÄ± ve farkÄ±na Ã§evrilirdi. Â Memur ve emekli maaÅŸÄ±na yapÄ±lacak zam enflasyon farkÄ±yla ortaya Ã§Ä±kacak. SSK ve BaÄŸ-Kur emeklisi, dul ve yetimi de asgari Ã¼crette olduÄŸu gibi yÃ¼zde 50 zam bekliyor