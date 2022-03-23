2022 MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? İşte tarih bilgisi

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Pek çok öğrenci, ilk olarak ara tatil sonrasında ise dönemin biteceği yaz tatili tarihine odaklandı. İşte, yaz tatili başlangıç tarihi...
Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.