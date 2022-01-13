MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri2022 MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonuna verilecek ödül merak konusu oldu
GeriTelevizyon 2022 MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonuna verilecek ödül merak konusu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 13:23 | 

2022 MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonuna verilecek ödül merak konusu oldu

2022 MasterChef finalistlerinin açıklanması ardından büyük ödül soruları bir kez daha gündeme geldi. MasterChef şampiyonuna verilecek ödül merak konusu oldu Şampiyonun belli olmasına yalnızca iki bölüm kaldı. İki gün sürecek olan final maratonunda, yarışmacılar son kez hünerlerini sergileyerek şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele verecek. Peki, 2022 MasterChef büyük ödül ne?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Masterchef Türkiye'de son derece zorlu final haftasında ikinci ve son finalist belli oldu. Son üçe kalan Eren, Tahsin ve Hasan'ın arasından önceki gün Eren ilk finalist olmayı başarırken, bu kez final için ikinci bileti almak için Tahsin ile Hasan karşı karşıya geldi. Hasan gecenin birincisi oldu ve 2022 sezonun ikinci finalisti ilan edildi.
2
MasterChef Türkiye'de final oyunları bu hafta Perşembe ve Cuma akşamı oynanacak. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu 14 Ocak Cuma akşamı canlı yayında açıklanacak.
3MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye 2021'in birincisine verilecek ödül henüz açıklanmadı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi