2022 MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonuna verilecek ödül merak konusu oldu

Masterchef Türkiye'de son derece zorlu final haftasında ikinci ve son finalist belli oldu. Son üçe kalan Eren, Tahsin ve Hasan'ın arasından önceki gün Eren ilk finalist olmayı başarırken, bu kez final için ikinci bileti almak için Tahsin ile Hasan karşı karşıya geldi. Hasan gecenin birincisi oldu ve 2022 sezonun ikinci finalisti ilan edildi.