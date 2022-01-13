2022 MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonuna verilecek ödül merak konusu oldu
2022 MasterChef finalistlerinin açıklanması ardından büyük ödül soruları bir kez daha gündeme geldi. MasterChef şampiyonuna verilecek ödül merak konusu oldu Şampiyonun belli olmasına yalnızca iki bölüm kaldı. İki gün sürecek olan final maratonunda, yarışmacılar son kez hünerlerini sergileyerek şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele verecek. Peki, 2022 MasterChef büyük ödül ne?
Masterchef Türkiye'de son derece zorlu final haftasında ikinci ve son finalist belli oldu. Son üçe kalan Eren, Tahsin ve Hasan'ın arasından önceki gün Eren ilk finalist olmayı başarırken, bu kez final için ikinci bileti almak için Tahsin ile Hasan karşı karşıya geldi. Hasan gecenin birincisi oldu ve 2022 sezonun ikinci finalisti ilan edildi.