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2022 MAAŞ FARKI: Emekliler yeni yılda maaş farkını hangi tarihlerde alacak? SSK- Bağ-Kur emekli zamlı maaş fark tarihleri

#Emekli Maaş Farkları#Emekli Maaş Farkları Belli Oldu Mu

Emekli maaş farkı, 15 Ocak 2022'ye gelinmesiyle birlikte gündemde yer almaya başladı. Emekli maaş farkları, 14 milyona yakın emekli vatandaşa ödenecek. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Güncel bilgilere göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Gözler şimdi devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri zamlı maaş ve enflasyon farkının yatırılacağı tarihte. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

1/52022 MAAŞ FARKI: Emekliler yeni yılda maaş farkını hangi tarihlerde alacak SSK- Bağ-Kur emekli zamlı maaş fark tarihleri

Emekli maaş farkları ne zaman verilecek sorusu netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli zammı ne zaman ödenecek? İşte belirlenen tarih

2/5ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

3/5MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

4/52022 MAAŞ FARKI: Emekliler yeni yılda maaş farkını hangi tarihlerde alacak SSK- Bağ-Kur emekli zamlı maaş fark tarihleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

5/52022 MAAŞ FARKI: Emekliler yeni yılda maaş farkını hangi tarihlerde alacak SSK- Bağ-Kur emekli zamlı maaş fark tarihleri

Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak. 2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.

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#Emekli Maaş Farkları#Emekli Maaş Farkları Belli Oldu Mu