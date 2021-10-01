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Haber Giriş: 01 Ekim 2021 - 11:44 | 

2022 Lise KPSS tarihi belli oldu mu? İşte son bilgiler

Memur adayları, 2022 yılında yapılması planlanan KPSS Ortaöğretim sınavının hangi tarihte yapılacağını ve söz konusu sınav için başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında ÖSYM'nin açıklamalarını araştıran vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

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Devlete bağlı kamu kurumlarında çalışma hayali kuran yüz binlerce lise mezunu, 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı başvurularına odaklandı. KPSS Lise sınavı için başvurular gelecek yıl alınacak. Şimdi ise ÖSYM'nin ilan edeceği sınav takvimi sorgulanıyor. İşte, 2022 Lise KPSS hakkında son bilgiler...

2TAKVİM BELLİ OLDU MU

TAKVİM BELLİ OLDU MU?

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (2022 Ortaöğretim KPSS) başvuru ve sınav takvimi henüz netleşmedi.

KPSS Ortaöğretim başvuruları son olarak 2020 yılında; 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu (2020-KPSS Ortaöğretim) ise 22 Kasım 2020'de düzenlenmişti.

Bu bilgilerden yola çıkarak, söz konusu sınavın oturum ve başvurularının gelecek yıl da benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor.

Konuya dair bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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