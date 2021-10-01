2022 Lise KPSS tarihi belli oldu mu? İşte son bilgiler

TAKVİM BELLİ OLDU MU? Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (2022 Ortaöğretim KPSS) başvuru ve sınav takvimi henüz netleşmedi.



KPSS Ortaöğretim başvuruları son olarak 2020 yılında; 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.



