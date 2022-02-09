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2022 LGS sınavı ne zaman? MEB LGS takvimini ilan etti

#MEB#LGS#2022 LGS

2021-2022 eğitim yılının ikinci döneminin gelmesi ile birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de LGS tarihi oldu. 2022 LGS'nin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, 2022 LGS ne zaman?

1/32022 LGS sınavı ne zaman MEB LGS takvimini ilan etti

2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi, son günlerin en çok araştırılan konusu oldu. Yüz binlerce öğrenci ve ailesi sınav tarihini sorguluyor. İşte, 2022 LGS hakkında bilgi...

2/32022 LGS TARİHİNİ BAKAN AÇIKLADI

2022 LGS TARİHİNİ BAKAN AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.

3/3LGS 2022E KİMLER BAŞVURABİLECEK

LGS 2022'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2021–2022 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

 

 

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#MEB#LGS#2022 LGS